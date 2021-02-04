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04.02.2021 - 09:43 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde örgüte darbe

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde örgüte darbe

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Son dakika... MSB duyurdu Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde örgüte darbe

'Annemin sevgilisi taciz etti' diyen Gizem Avcı'dan şok açıklamalarAnnesini 2 yıl önce ziyaret ettiği esnada tacize uğradığını iddia eden Gizem Avcı yaşadıklarını anlattı. Avcı, taciz sonrası annesiyle sevgilisinin arası bozulunca 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya'ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti.
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