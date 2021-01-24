Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! F-16 uçağı Sniper Pod'da

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" denildi.