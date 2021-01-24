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24.01.2021 - 14:55 | | DHA

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! F-16 uçağı Sniper Pod'da

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında yapılan gece uçuşu sırasında F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod’a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" denildi.

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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