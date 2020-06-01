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01.06.2020 - 16:16 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Yok edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde teröristlere ait mühimmatların imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonuAfyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
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