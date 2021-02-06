Son dakika... MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı

Millî Savunma Bakanlığı, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam" başlığıyla Twitter'dan bir video paylaştı.

"Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri..." mesajıyla devam eden video paylaşımında kahraman Mehmetçiğin zor şartlar altında nasıl mücadele ettiği anbean kameralara yansıyor.