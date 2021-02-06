MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı
ABONE OL
06.02.2021 - 11:32 |

Son dakika... MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı

Gelen bir son dakika haberine göre; Millî Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı videoda zor şartlarda kahraman askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi...

 Millî Savunma Bakanlığı, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam" başlığıyla Twitter'dan bir video paylaştı.

"Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri..." mesajıyla devam eden video paylaşımında kahraman Mehmetçiğin zor şartlar altında nasıl mücadele ettiği anbean kameralara yansıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
MSB açıkladı! Zeytin toplayan çiftçilere saldıran teröristler öldürüldü
MSB nefes kesen görüntüleri paylaştıMillî Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı videoda zor şartlarda kahraman askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk'

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet