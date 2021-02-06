06.02.2021 - 11:32 |
Son dakika... MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı
Gelen bir son dakika haberine göre; Millî Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı videoda zor şartlarda kahraman askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi...
Millî Savunma Bakanlığı, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam" başlığıyla Twitter'dan bir video paylaştı.
"Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri..." mesajıyla devam eden video paylaşımında kahraman Mehmetçiğin zor şartlar altında nasıl mücadele ettiği anbean kameralara yansıyor.