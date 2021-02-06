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06.02.2021 - 10:37 | | AA

Son dakika! MSB açıkladı! Zeytin toplayan çiftçilere saldıran teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! MSB açıkladı! Zeytin toplayan çiftçilere saldıran teröristler öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

    MSB nefes kesen görüntüleri paylaştıMillî Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı videoda zor şartlarda kahraman askerlerimizin nasıl mücadele ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi...
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