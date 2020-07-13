13.07.2020 - 16:06 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSÜ ön başvuru sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. MSB, Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
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