29.06.2020 - 07:18 |
Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla Marmaris olan bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu. Ayrıntılar geliyor. Muğla'da dün meydana gelen şiddetli deprem paniğe yol açmıştı.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.