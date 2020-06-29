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29.06.2020 - 07:18 |

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla Marmaris olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika haberine göre AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu. Ayrıntılar geliyor. Muğla'da dün meydana gelen şiddetli deprem paniğe yol açmıştı.

Son dakika: Muğlada korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

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