Son dakika haberi: Muğla'da korkutan deprem! 5.2 şiddetinde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 5.4 olarak revize etti.

AFAD'DAN ilk açıklama

AFAD'da Muğla'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. AFAD'ın açıklaması şöyle:

Geçmiş olsun Muğla.

Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

MUĞLA VALİSİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Tavlı, "Ekiplerimiz şu anda sahada alan taraması yapıyor. Bölgemizde şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok." diye konuştu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün CNN Türk'e bağlandı. Gürün, "Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Zaten 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiyemizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Herkes telaşlandı. Şu ana kadar belediyemize gelen onlardan gelen olumsuz bir konu yok. Hem mal ve hem can açısından çok şükür. Tabii sallandık." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY

Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son fikrim şu ki bu bir Marmaris depremi değil, denizdeki yitim zonuyla ilgi derin bir deprem ve bu depremin izi yani merkez üssü bozburuna denk gelmiş sadece. Girit civarindaki aktivitenin biraz doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Tarihte Rodos civarında büyük depremler var.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

AFAD, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir'den de hissedildi. Bayraklı ilçesindeki bazı vatandaşlar deprem sonrası evlerinin önündeki parka indi.