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20.05.2020 - 16:28 | | DHA

Son dakika! Muğla ve Kütahya'da ormanlık alanda korkutan yangın...

Son dakika haberlere göre, Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor. Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyünde ise yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Son dakika Muğla ve Kütahyada ormanlık alanda korkutan yangın...

BİR YANGIN DA KÜTAHYA'DA

Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Son dakika Muğla ve Kütahyada ormanlık alanda korkutan yangın...

 

Muğla ve Kütahya'da ormanlık alanda yangın çıktıMuğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor. Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyünde ise yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
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