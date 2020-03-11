11.03.2020 - 11:42 |
Son dakika haberleri | Okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama!
Gelen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak, ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.
Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilecek olan toplantının ardından ortak bir karara varılacağı duyuruldu.
Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.