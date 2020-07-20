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20.07.2020 - 13:01 | | DHA

Son dakika... Ordu’da 2 sokak karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde 2 sokak, coronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika... Ordu’da 2 sokak karantinaya alındı!

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını engellemek için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak’ta ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

 

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