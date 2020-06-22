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22.06.2020 - 11:21 |

Son dakika... ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, 'YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek' dedi. Öte yandan Aygün, YKS adaylarının ailelerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında bulundu.

Son dakika... ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Hüseyin Aygün, YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı. İsteyen adayların ise, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebileceğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün'ün açıklamaları şöyle;

YKS'de Covid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Corona virüs şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor.

    Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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