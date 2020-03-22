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22.03.2020 - 13:24 | | AA

Son dakika... PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla  tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava  destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam  ediyor."

 

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