MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! RTÜK Başkanı Şahin'den, CHP'li Özel'e cevap
ABONE OL
30.01.2021 - 16:41 | | DHA

Son dakika! RTÜK Başkanı Şahin'den, CHP'li Özel'e cevap

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kendisini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Twitter'dan cevap verdi. Şahin, "Yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art niyetliliktir" dedi.

Son dakika! RTÜK Başkanı Şahin'den, CHP'li Özel'e cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında reklam süreleriyle ilgili yasal düzenleme yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulunda bu açıklamasını gündeme getirerek eleştirmesi üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Özel'in konuya ilişkin Twitter paylaşımını da paylaşan Şahin, şöyle dedi:

"Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. Milletvekillerimiz kanun teklifi hazırlarken vatandaşlarımızın, sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edebilmek adına kurumlardan bilgi almaktadırlar. Bu bağlamda yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art niyetliliktir. Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölüSamsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mutasyonlu virüs nedir? Mutasoynlu virüs hangi illerde görüldü, belirtileri belli oldu mu?

Mutasyonlu virüs nedir? Mutasoynlu virüs hangi illerde görüldü, belirtileri belli oldu mu?

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Kan izlerini gördü, kamerayı izledi! Korkunç an

Kan izlerini gördü, kamerayı izledi! Korkunç an

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet