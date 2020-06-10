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10.06.2020 - 15:06 | | DHA

Son dakika...Sahte altınla kuyumcuları dolandıran sevgililer yakalandı!

Adıyaman’da, sahte bilezik ve küpe satarak kuyumcuları dolandıran iki sevgili, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Son dakika...Sahte altınla kuyumcuları dolandıran sevgililer yakalandı!

Adıyaman kent merkezi ile Kahta ilçesinde kuyumculara sahte bilezik ve küpe satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin sevgili olan Z.G. ve A.E. olduğunu saptadı.

Polis, şüphelilerin Kahramanmaraş'ta olduklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki sevgiliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 sahte küpe ile 7 bin lira para ele geçirildi.

Adıyaman'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

 

 

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