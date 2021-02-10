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10.02.2021 - 10:06 | | DHA

Son dakika... Şanlıurfa’da iğrenç olay! Kilolarca et kamyonetle taşındı

Şanlıurfa’da, üstü açık bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması kamaralara yansıdı. Fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca 18 bin 383 lira cezai işlem ve iş yerinin bir ay kapatılacağı bildirildi.

Son dakika... Şanlıurfa’da iğrenç olay! Kilolarca et kamyonetle taşındı

Eyyübiye Mahallesi'nde üstü açık bir kamyonette kilolarca etin, üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşınması görüntülendi. Etlerin sağlıksız koşullarda taşındığı anlara ilişkin fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca cezai işlem uygulanmasının istendiği yorumlar yapıldı.

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Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, söz konusu kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kamyoneti tespit etmesinin ardından sürücüye 'hijyenik olmayan koşullarda yapılan taşıma' nedeniyle 18 bin 383 lira cezai işlem uygulanacağı ve götürüldüğü iş yerinin de bir ay süreyle kapatılacağını bildirdi.

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