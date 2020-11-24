MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Şehir şehir açıklandı! Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı
ABONE OL
24.11.2020 - 14:29 | | AA

Son dakika... Şehir şehir açıklandı! Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Son dakika gelen habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Artvin, Hakkari, Ardahan, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir için uyarı yayınladı. Bazı bölgelerde kar yağışının beklendiği belirtilirken, bazı bölgelerde de sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu haberleri...

Son dakika... Şehir şehir açıklandı! Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Adım adım fuhuş takibi! 11 kişi yakalandıAydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Son dakika... Çin aşısında umutlandıran açıklama!

Son dakika... Çin aşısında umutlandıran açıklama!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet