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14.06.2020 - 15:53 | | İHA

Son dakika... Sivas’tan bir acı haber daha! KKKA’dan ölenlerin sayısı 6 oldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ta KKKA şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu.

Son dakika... Sivas’tan bir acı haber daha! KKKA’dan ölenlerin sayısı 6 oldu

Sivas’ın Hafik ilçesinde kene tarafından ısırılan 81 yaşındaki O.E., kendisini iyi hissetmemesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede bir süredir KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı adam, bugün hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu.

 

 

İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyorGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda üçüncü bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
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