Son dakika... Şu an İstanbul! Sağanak yağış devam ediyor

İstanbul’da sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur İstanbul’un bir çok noktasında etkili oldu. Devam eden şiddetli yağış ise kameralara yansıdı. Yağış nedeniyle vatandaşların binaların altına sığındığı, yollarda su birikintileri oluştuğu görüldü.

İSTANBUL İÇİN SARI UYARI!

Öte yandan Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı geldi. Yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerektiği bildirildi.

"TEKRAR BAŞLADI"

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

DİKKAT! İstanbul'un Avrupa yakasının güney kesimlerinde şiddetli sağanak ve lokal olarak dolu yağışı geçişleri tekrar başladı. Batıdan doğuya doğru tarayacağı tahmin ediliyor

TUZLA'DA OTOMOBİL SUDA MAHSUR KALDI

Tuzla’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı. Araçlar su birikintisinden geçmekte zorlanırken birikintisi içerisinde mahsur kalan otomobilin içi su doldu.

Tuzla’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle Tersane köprüsü altındaki alt geçitte su baskını yaşandı. Alt geçidin su ile dolması nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorlandı. Bir araç sürücüsü de alt geçitte biriken su içerisinde aracıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su birikintisinden çekildi. İçi su dolan aracın arızalandığı öğrenildi.

Su birikintisinde mahsur kalan araç sürücüsü, “Birden yağmur oldu işte yapacak bir şey yok. Bir anda bastığında orası tümsek olduğu için olabilir. Arabalar stop etti” dedi.