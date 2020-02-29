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29.02.2020 - 15:01 |

Son dakika... Bunu dünyada ilk kez yaptılar! Toplu halde havalanıp İdlib'e...

Gelen son dakika haberine göre, İdlib'de yapılan alçak saldırısı sonrası rejim unsurlarına çok ağır kayıplar verdirildi. İdlib'de rejime en büyük darbeyi silahlı insansız hava araçları SİHA'lar vurdu. Harekatta savunma alanında literatüre girecek ilkler yaşandı. İlk kez İHA ve SİHA'lar sürü halinde topçu birlikleri ile koordineli şekilde rejim hedeflerini vurdu.

Son dakika... Bunu dünyada ilk kez yaptılar! Toplu halde havalanıp İdlib'e...

Son dakika haberine göre, SİHA'lar toplu halde havalandı. Rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. İdlib'de rejime yönelik operasyon, savunma literatürlerine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de kapalı hava sahası engelini insansız hava araçları ile aştı. Silahsız İHA'lara ek olarak sürü halde havalanan Silahlı Bayraktar TB2 ve ANKA-S'ler bölgede Mehmetçiğe büyük üstünlük sağladı.

Silahlı İHA'lar sürü halinde havalandı. Belirlenen hedeflere kilitlendi. Topçu birlikleri ile koordineli bir şekilde İdlib ve Halep bölgesinde stratejik hedefler tek tek imha edildi.

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Etkili harp başlığına sahip SİHA'larla yapılan hava taarruzları Mehmetçiğin karadan gerçekleştirdiği operasyonlarda elini güçlendirdi.

İHA ve SİHA'lar sayesinde TSK unsurlarına havadan gerçekleşebilecek olası saldırı ihtimali de en aza indi.

Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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