Son dakika... İdlib'de bir hain saldırı daha! Rusya'dan flaş açıklama... İşte dakika dakika tüm gelişmeler

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz. İşte geceden bu yana son gelişmeler...

12.45: Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in (28) cenazesi, Samsun'daki evine getirildi. Şehit annesi Menşure Gürdal, oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılarak gözyaşı döktü.

11.24: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmede Türkiye ve Rusya'nın sahada tansiyonu düşürmek konusunda anlaştığı belirtildi.

11.20: İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.



11.05: Pazarkule'de tel örgüleri açarak Yunanistan tarafına geçmek isteyen göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.



10.57: Pazarkule'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bir grup göçmen sınırdaki telleri açarak karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada Yunan askeri aracı göçmenlere doğru geldi. Göçmenler Yunan askerine ait aracı taşladı.

10.20: Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

09.11: Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor. Sınır hattında insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasında gerginlik de yaşanıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

08.30: Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.



03.12: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'' dedi.



01.35: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek.'' dedi.

01.02: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Destek için seçenekler değerlendiriliyor. Türkiye ile iletişim halindeyiz.

00.42: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı. Craft, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

00:30: ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

BİR ALÇAK SALDIRI DAHA

23.17: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.