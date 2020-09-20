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20.09.2020 - 10:11 |

Son dakika... Türkiye'den Yunan basınına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dakika açıklamalarda bulundu. Macron'un Türkçe mesajını değerlendiren Kalın, 'yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor' dedi. Yunan gazetesinin skandal manşetiyle ilgili ise Kalın, 'Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Türkiye'den Yunan basınına sert tepki

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler.

(Yunanistan ile istikşafi görüşmeler)

Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

(Yunanistan gazetesinin hakeret içerikli manşeti)

Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

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