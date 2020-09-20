20.09.2020 - 11:20 | | DHA
Son dakika! Bakan Akar'dan skandal manşete sert tepki: 'Şiddetle kınıyoruz'
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan gazetesinin alçak manşetine sert tepki gösterdi. Bakan Akar, 'Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz' dedi.
Bakan Akar açıklamasında şu ifadeler yer verdi;
Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.