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02.02.2021 - 13:36 | | DHA

Son dakika... Türkiye'nin günlerce konuştuğu UMKE personeli Edanur Doğan bir kez daha gündemde...

Gelen bir son dakika haberindeki detaylara göre; İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 16 yaşındaki İnci Okan yaralı olarak kurtarılmıştı. Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllere taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, aylar sonra tekrar gündeme geldi. Okan, bu kez de halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

İzmir depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan (16) ile köpeği ‘Fıstık’ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

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Son dakika... Türkiyenin günlerce konuştuğu UMKE personeli Edanur Doğan bir kez daha gündemde...


Son dakika... Türkiyenin günlerce konuştuğu UMKE personeli Edanur Doğan bir kez daha gündemde...



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