‘Elini tuttuğumda zaman adeta durdu’

Aksaray 112 Acil Sağlık ekibinde paramedik olarak çalışan Doğan, görevli gittiği İzmir’de enkaz altında kalan İnci’nin elini tutarak, ona hem destek oldu hem de hem de ilk müdahalesini yaptı. İzmir’den dönen Doğan, İnci Okan’ı görüntülü aradı, tedavi süreci hakkında bilgi aldı. İnci Okan’ın enkaz altında söz verdiği keman çalıp, müzik dinletisi yapacağı günü iple çektiğini belirten Doğan, “Çok dar bir alandı, sürünerek ilerleyebildik. 10 metre kadar ilerledik. Bir süre sırt üstü ilerlemek zorunda kaldım. Kolon demirleri vardı, onların arasından ilerleyerek İnci’ye ulaştım. Elini tuttuğumda zaten zaman durmuştu benim için. Hala konuşuyoruz, bana ‘ablam’ demesi beni çok mutlu ediyor. Hep bir kardeşim olmasını istemiştim, bu vesileyle bir kardeşim oldu” dedi.