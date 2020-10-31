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31.10.2020 - 14:43 | | AA

Bakan Koca paylaştı! Türkiye UMKE personeli Eda'yı konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a müdahale anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UMKE personeli Edanur Doğan'ın, enkaz altında ulaşılan İnci Okan'a yönelik, "Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı, enkaz altındaki İnci Okan'a müdahalenin yer aldığı videoda, Edanur Doğan'ın Okan'ı "Annene çok benziyorsun, dışarıda annenle konuştum. Seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın. Hiç korkma, korkacak hiçbir şey yok." sözleriyle teskin ettiği ve genç kızın elini tuttuğu anların görüntüleri yer aldı.

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