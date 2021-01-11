Son Dakika... Ümitcan Uygun tutuklandı! Anlattıkları 'pes' dedirtti

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü.

Öte yandan baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI



Ümitcan Uygun, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılıkta ve hakimlikte poliste verdiği ifadesi tekrarlayan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Uygun, cezaevine gönderildi.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Uygun ifadesinde, daha önce uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını bunları kimin yönettiğini bilmediğini iddia etti.

Daha önce bu içeriğe sahip herhangi bir yayın yapmadığını anlatan Uygun, "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de bir pavyonda çalışan takma ismi 'Kumsal' olan kişiden aldım. Bu maddeyi açık adresini bilmediğim ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Bu maddeyi kadınların nereden, kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K'yi mahalleden tanırım. Bu şahısın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada yayınlanan videonun yeni olmadığını 3-4 yıl öncesine ait olduğunu ileri süren Uygun, o güne ilişkin şunları anlattı:

"Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."

AİLE YAKINLARINDAN BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensupları, Uygun’un yakınlarının hedefi oldu. Gazetecilere saldıran ve tehditler savuran Uygun’un yakınları, taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.