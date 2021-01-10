Son dakika haberi: Ümitcan Uygun ve babası gözaltına alındı!

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Tepki çeken görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden de son dakika açıklaması yapıldı. Açıklaması, 'Bazı sosyal medya hesaplarında, yanındaki iki kadınla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan UYGUN isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir' denildi.