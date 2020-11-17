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17.11.2020 - 07:40 |

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Gelen son dakika haberine göre, Yargıtay, boşanma davası açtığı eşine ait yazışmaları izinsiz şekilde “whatsapp web” uygulamasından alıp mahkemeye sunan kocaya ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Son dakika haberine göre, Yargıtay sosyal medya ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ankara'da yaşayan A.G. adlı genç kadın ile kocası T.O., aralarındaki anlaşmazlığın artması üzerine 2018'de boşanmaya karar verdi. Ancak T.O.'nun dava dosyasına sunduğu deliller olay oldu. İddiaya göre, mahkemede karısının kendisini aldattığını ileri süren T.O., whatsapp'ı bir kod yardımıyla bilgisayardan görüntüleme imkanı tanıyan "whatsapp web" üzerinden ele geçirdiği eşinin mesajlarını da mahkemeye sundu. Mesajlar delil olarak kabul edilince çiftin tazminatsız boşanmasına karar verildi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, soluğu savcılıkta alan A.G., kocasının mesajlarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini ifade etti. Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiğini ileri süren genç kadın, boşandığı eşinden şikâyetçi oldu. Savcılık, T.O. hakkında eski eş hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi ise yapılan yargılamada, eşinin telefon konuşmalarını gizlice ele geçiren T.O.'nun suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verdi. Mahkemenin kararına itiraz eden genç kadın bir üst mahkemeye başvurarak eşinin beraat kararının yanlış olduğunu belirten bir dilekçe sundu. Yargıtay, söz konusu itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Yapılan yargılamada eski eşin genç kadından habersiz şekilde bilgisayar üzerinden konuşmalarını ele geçirerek suç işlediğine yönelik karar alındı ve yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

DELİL VAR AMA CEZA YOK

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında; suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.

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