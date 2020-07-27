Son dakika... YKS'de birinciler belli oldu

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.
Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.