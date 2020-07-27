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27.07.2020 - 10:00 | | AA

Son dakika... YKS'de birinciler belli oldu

Son dakika gelen habere göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

Son dakika... YKS'de birinciler belli oldu

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

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