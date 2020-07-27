27.07.2020 - 08:25 | | AA
Son dakika: YKS sonuçları açıklandı! 2020 YKS sonuçları sorgulama
ÖSYM son dakika açıklaması... Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları bu sabah erişime açıldı. Üniversite adayları YKS sonuçları ile belli olan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM sonuç görünteleme sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyorlar.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.
YKS SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
Son Dakika: 2020 YKS sonuçları açıklandıMilyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları bu sabah erişime açıldı. Üniversite adayları YKS sonuçları ile belli olan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM sonuç görünteleme sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyorlar.