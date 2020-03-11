11.03.2020 - 21:41 | | AA
Son dakika... Yunan Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
Okullar neden tatil edilmedi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladıBilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN TÜRK canlı yayınında corona virüs ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediği sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Kara, bu sorunun cevabını canlı yayında verdi...