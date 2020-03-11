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11.03.2020 - 21:41 | | AA

Son dakika... Yunan Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi

Son dakika... Yunan Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

 

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