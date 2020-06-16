Pazar günü Bingöl 5.8'lik depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedildi ve büyük bir panik yaşandı. Depremin ardından artçılar devam ediyor. Öte yandan da Akdeniz'deki bitmek bilmeyen depremlere ise bugün yenileri eklendi. Şimdi binlerce kişi 'Son depremler neler? Deprem mi oldu?' sorusunu soruyor.

SON DEPREMLER

Bugün 3'ten büyük 5 deprem meydana geldi. Son olarak saat 15.57'de Bingöl Karlıova 4.3 ile sallandı.





