Sosyal Ağlarda GM Ne Demek, Türkçe'de Hangi Anlama Gelir? GM Kelimesinin Açılımı

GM sosyal ağlarda sıklıkla kullanılan kısaltmaların başında yer almaktadır. Sosyal ağlarda kullanılan bu kısaltmaların açılımı ve anlamı bulunmaktadır.

GM Ne Demektir? Türkçede Hangi Anlama Gelir?

Sosyal ağlarda paylaşım yapılırken GM kısaltması hemen hemen tüm kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar ile daha çok şey anlatmak mümkün olmaktadır.

GM İngilizce günaydın kelimesinin kısaltmasıdır. İngilizce Good Morning kelimesinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır. GM kısaltması Türkçede günaydın anlamına gelmektedir.

Farklı sosyal ağ platformlarında günaydın demek için GM yazılması yeterli olmaktadır.

GM Kelimesinin Açılımı

GM kısaltması Good Morning olarak yazılan ve günaydın demek olan İngilizce kelimenin kısaltmasıdır. Günaydın demek için genellikle GM kısaltması kullanılmaktadır. GM kelimesinin açılımı good morning olarak belirtilmektedir.