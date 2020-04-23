Sosyal Ağlarda GM Ne Demek, Türkçe'de Hangi Anlama Gelir? GM Kelimesinin Açılımı
Sosyal medya platformlarında çeşitli kısaltmalar kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar kullanılabilecek karakter sınırlaması olan alanlarda etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar ile daha çok şey anlatmak mümkün olmaktadır. Sosyal ağlarda GM ne demektir, Türkçede hangi anlama gelir? GM kelimesinin açılımı nedir? Soruları ile en çok kullanılan GM kısaltmasını ele aldık.
GM sosyal ağlarda sıklıkla kullanılan kısaltmaların başında yer almaktadır. Sosyal ağlarda kullanılan bu kısaltmaların açılımı ve anlamı bulunmaktadır.
GM Ne Demektir? Türkçede Hangi Anlama Gelir?
Sosyal ağlarda paylaşım yapılırken GM kısaltması hemen hemen tüm kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar ile daha çok şey anlatmak mümkün olmaktadır.
GM İngilizce günaydın kelimesinin kısaltmasıdır. İngilizce Good Morning kelimesinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır. GM kısaltması Türkçede günaydın anlamına gelmektedir.
Farklı sosyal ağ platformlarında günaydın demek için GM yazılması yeterli olmaktadır.
GM Kelimesinin Açılımı
GM kısaltması Good Morning olarak yazılan ve günaydın demek olan İngilizce kelimenin kısaltmasıdır. Günaydın demek için genellikle GM kısaltması kullanılmaktadır. GM kelimesinin açılımı good morning olarak belirtilmektedir.