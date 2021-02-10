Son dakika: Hayatını kararttı! 'Takipçi sayısına inandım'



Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan (42), geçen yıl 2 Kasım'da A.A.'ya ait güzellik salonuna giderek yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan Aslı İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen Aslı İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı.

İKİNCİ MERKEZDE DE YANIKLAR OLUŞTU



Bir süre yüzündeki yanıklardan dolayı işe de gidemeyen İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

PARASINI İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ



Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden de ödediği paranın iadesini talep etti. İki güzellik merkezinin sahibi de talebini reddederek, iddiaya göre kendisini tehdit etti. Aslı İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

'HAKKIMI İSTEYİNCE TEHDİT EDİP GÖNDERDİLER'



Biri 4 ay, diğeri ise yaklaşık 20 gün önce gittiği güzellik merkezlerinde yüzünün yandığını ifade eden Aslı İlhan, “Beni mağdur ettiler. İki güzellik salonunda yaptıkları işlemlerle yüzümü yaktılar. Sonrasında mağdur olduğum için taraflarla görüşme talebim oldu. Gittiğimde beklemem gerektiğini söyleyip beni gönderdiler. Tekrar görüşme talep ettiğimde beni tehdit ettiler. Paramı istediğimde beni tehdit ederek gönderdiler. Ben de karakola giderek hem yüzümü yaktıkları için hem de beni tehdit ettikleri için şikayetçi oldum" dedi.



'İŞLEME BAĞLI YANIKLAR'



Başkalarının da kendisi gibi mağdur olmasını istemediğini kaydeden İlhan, “Ben yüzüm yandıktan sonra ilk başta kendi bilgim ve eczaneden aldığım kremlerle, serumlarla bakımımı yapıyorum. Kadınlar bilir, leke tedavisi çabuk sonuç veren bir işlem değil. Sürekli korumasını da yapmamız gerekiyor. Doktora da gittim. Yüzümdeki yanıklar işleme bağlı yanıklar, sonradan oluşan yanıklar değil. Bunların hepsinin belgesi ve görüntüsü var" diye konuştu.

'YANIKLAR 7-8 AYDA İYİLEŞECEK'



Aslı İlhan, yüzündeki yanıkların 7-8 aylık sürede iyileşeceğini belirterek, “Leke izleri çok çabuk geçen bir tedavi değil. Şu süreçte bir başka güzellik merkezine gitmeyi düşünmüyorum. Güzellik merkezlerini de kötülemek niyetinde değilim. Çevremde güzellik uzmanı arkadaşım var, bana destek verdiler ve yardımcı olacaklarını söylediler. Yüzümdeki yanıklar yeni ve ağrılarım olduğu için işlem yaptıramıyorum. Herkes aynı değil, uzman olmayan insanlara gittim ne yazık ki. Sertifikası olmayan insanlara gittim ve mağdur oldum. Keşke kontrol etseydim de öyle gitseydim" dedi.



'SOSYAL MEDYADAKİ REKLAMLARDAN GÖRDÜM'



Sosyal medyadaki reklamlarını gördükten sonra bu güzellik merkezlerine gittiğini aktaran Aslı İlhan, “Reklam çok önemli, beğeni ve takipçi sayısına aldandım. Paylaşımlarda işlem sonrasına ait hiçbir fotoğraf yoktu. Sonrasına ait fotoğraflar da düzenlenmiş fotoğraflardı. Benim yüzümün yandığı fotoğrafı bile düzenledikten sonra paylaşmışlar. Bununla ilgili de yasal işlem başlattık. Sonuçta insanları kandırıyorlar. Yalanla nereye kadar götürecekler. İnsanlar en çok buna dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.



Aslı İlhan, güzellik merkezlerine 6 bin TL, yüzünün yanmasının ardından eczaneden aldığı destekleyici krem ve serumlara da 2 bin TL harcadığını dile getirdi. İlhan, “En basiti benim yanık oluşmadan önceki videomu iki salon da paylaştı. Tabi sonrası yok ama onlara o kadar yeterli tabi ki. Bana 'Oh iyi olmuş, ya da Allah'ın verdiği ile oynarsan böyle olur' gibi yorumlarda bulunuyorlar. Canımın yanacağını bilsem ya da yüzümün şeklini değişeceğini bilsem zaten yaptırmazdım. Söylenilen sözlere inandım, tek suçum bu oldu" ifadelerini kullandı.