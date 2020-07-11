MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyada tepki çeken görüntü! 15 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti
ABONE OL
11.07.2020 - 14:21 | | DHA

Sosyal medyada tepki çeken görüntü! 15 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti

Son dakika gelen habere göre; İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildikten savcılık tarafından sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntü! 15 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti

Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi.

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı. İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

Hırsız girdiği dükkanda portakal sıkıp içti!İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde bir büfeye giren hırsız, kendine portakal suyu sıkıp içti. Hırsız o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AK Parti Adana İl Başkanı: Siyasi şov uğruna şehrimiz rezil edildi

AK Parti Adana İl Başkanı: Siyasi şov uğruna şehrimiz rezil edildi

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

Ordu'da sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı

Ordu'da sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı

Sıradaki Haber