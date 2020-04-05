Sosyal yardım ödemesi (parası) e-Devlet sorgulama... Sosyal Yardım parası nasıl ve kimlere ödenecek?

Corona virüs nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 milyon 111 bin haneye bin liralık destek ödemesi yapıyor. Ödemeler başlarken binlerce kişi sorgulama yapıyor. Vatandaşlar sıklıkla Sosyal Yardım parası nasıl ve kimlere ödenecek? sorusuna bir cevap bulmaya çalışıyor.

SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi. PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde