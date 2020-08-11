Sputnik nedir? Koronavirüs aşısının adı Sputnik ne demek?

Sputnik ile ilgili araştırmalar gündemde hız kazandı. Putin, Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını geliştirdiğini paylaştı. Aşıya verilecek ismin ise 'Sputnik V' olduğu açıklandı. Peki koronavirüs aşısının adı Sputnik nedir? İşte detaylar...

Sputnik ve Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Putin, kızının da aşıyı ilk kullananlardan olduğunu belirtirken, kızının aşı yapıldıktan sonra hafif bir ateşe yakalandığını, ancak sonrasında hızla geçtiğini ve şu anda çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Putin, yakın zaman içerisinde seri üretimi gerçekleştirmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

'SPUTNIK V'

Rusya'nın aşı haberinin ardından Moskova yeni koronavirüs aşısının adını 'Sputnik V' olarak adlandırdıklarını açıkladı.

SPUTNIK NE DEMEK?

Sputnik 1, dünya'nın ilk yapay uydusu. Sputnik serisinden ilk uzay aracı. SSCB tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtuldu.

Uydunun ağırlığı 80 kg olup, çapı 58 cm, yörünge yüksekliği 250 km idi. Küre şeklinde bir gövdesi ve bundan ayrılan 2,4 ila 2,9 m uzunluğunda dört uzun anteni vardı. 20 ve 40 MHz gücünde iki radyo vericisi bulunmaktaydı. Bu radyo sinyalleri iyonosferdeki elektron yoğunluğunu ölçmede kullanıldı. Ayrıca, uydunun iç basıncı ve sıcaklığı da sinyallerle iletiliyordu. Böylece uydu çeperinin bir göktaşı tarafından delinip delinmediği takip edilebiliyordu. Uydunun basınçlı iç bölgesi nitrojen gazıyla doldurulmuştu. Ancak yörünge sırasında uydu çeperinin hiç delinmediği tespit edildi. Bu durum, gelecekteki uzay uçuşları için Dünya yörüngesinin güvenli olduğunu gösteriyordu.