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25.09.2020 - 15:50 |

Stratonikeia Antik Kenti Muğla İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Ege Türkiye'nin en güzel coğrafik bölgelerinden birisidir. Ege bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Muğla şehri de her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bir şehirdir. Muğla'nın doğal güzellikleri bir hayli fazla olup aynı paralellikte tarihi alanları da oldukça fazladır. Tarihi yerlerinden birisi de Stratonikeia antik kentidir. Stratonikeia antik kenti Muğla'nın en meşhur yerlerinden biri olup hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği bir yerdir. Stratonikeia antik kentinde bol bol fotoğraf çektirebilir keyifli vakitler geçirerek tarihe ışıklık edebilirsiniz. Stratonikeia antik kenti sosyal medyada en çok paylaşılan tarihi yerlerden birisi olmuştur. Peki Stratonikeia antik kenti Muğla'nın neresinde kalmaktadır? Stratonikeia antik kentinin giriş ücreti nedir? Stratonikeia antik kentinin tarihçesi nedir? Stratonikeia antik kentinin özellikleri nelerdir? İşte Stratonikeia antik kentine dair her şey.

Stratonikeia Antik Kenti Muğla İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Stratonikeia Muğla'nın en ünlü tarihi yapılarından birisidir. Bu tarihi antik kentin tarihi Roma dönemine kadar uzanmaktadır.

Stratonikeia Antik Kenti Nerede?

Stratonikeia antik kenti Muğla'da bulunmaktadır. Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alır.

Stratonikeia Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Stratonikeia antik kenti Muğla'nın merkezinde bulunmamaktadır. Merkeze yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunur. Bu tarihi antik kente gelmek için hem hava yolu hem de kara yolu tercih edilebilir. Hava yolu ile buraya gelmek isteyenler aktarma aracılığı ile geçiş yapabilirler. Muğla havalimanına indikten sonra buradan transit araç hizmeti ile Yatağan ilçesine geçiş yapabilirsiniz. Dilerseniz havalimanından kalkan toplu taşıma araçları ile de bu ilçeye vararak yürüme mesafesi veya minibüs kullanarak da geçiş yapabilirsiniz.

Stratonikeia Antik Kenti Tarihi

Bu tarihi antik kent milattan önce 3. yüzyılda kurulmuştur. Kentin tarihi Suriye kralından gelmektedir. Suriye kralının üvey annesinin adı bu kente verilmiştir. Tarihte bu kentte pek çok sikke basılmıştır Yapılan kazılar sonucu elde edilen verilere göre bu kentte tarihi sikkelere rastlanmıştır. Kent inşa edilirken kenti korumak amacı ile surlarla çevrilmiştir.

Stratonikeia Antik Kenti Giriş Ücreti

Stratonikeia antik kentine giriş ücreti bulunmamaktadır. Ücretsiz bir şekilde giriş sağlayabilirsiniz.

Stratonikeia Antik Kenti Özellikleri

- Helenistik ve Roma dönemine ait izler taşır.
- Kentin etrafı surlarla çevrilidir.
- Güney tepeye yerleştirilmiş bir kenttir.
- Birbirine oldukça yakın ve paralel doğrultuda inşa edilmiş caddeler bulunur.

Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Bu tarihi antik kent tarihte büyük aşkların yaşanmış olduğu bir kenttir. Ayrıca kentin kendine has bir hikayesi de bulunmaktadır.

 

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