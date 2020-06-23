Süper hücre yağışı nedir? Riskleri nelerdir?

Süper hücre nedir? İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen Bursa'daki sel felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının çok fazla görüleceğini belirtti. Bu gelişmlerin ardından yurttaşlar konu hakkında bilgi almaya çalıştı.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının pilotların içine girmek istemeyeceği kadar riskli olduğunu belirterek, “Süper hücre aslında Kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona 'süper hücre' deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların ‘Charlie Brown’ dedikleri bulutlar meydana gelir. Bunların kalınlıkları 10-12 kilometre civarındadır yükseklikleri. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir. Bu bulutların içerisinde pilotlar girmek istemezler” dedi.