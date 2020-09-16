Süper Loto sonuçlarÄ± sayfasÄ±: Kazanan sayÄ±sÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen ikramiye tutarÄ± 15 Eylül!
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸine katÄ±lan vatandaÅŸlar, sonuÃ§larÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in harekete geÃ§ti. HaftanÄ±n ilk SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± ve kazandÄ±ran 6 numara belli oldu. Peki 15 EylÃ¼l SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde hangi numaralar kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte kazanan sayÄ±sÄ± ve kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarlarÄ±...
SÃ¼per Loto oynamak isteyenler; 1 ve 60 arasÄ±ndan 6 adet sayÄ± seÃ§meniz gerekiyor. SeÃ§tiÄŸiniz her 6 sayÄ±, bir kolon oluÅŸturuyor. Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.SÃ¼per Loto oynamak iÃ§in ister www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, ister Milli Piyango uygulamasÄ±nÄ± kullan, istersen de en yakÄ±n satÄ±ÅŸ noktasÄ± Ã¼zerinden de oynayabilirsiniz.
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SÃœPER LOTO Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI 15 EYLÃœL
Kategori | Kazanan KiÅŸi SayÄ±sÄ±Â | Miktar
Â Â Â
ÂÂ Â 6Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0,00
Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.015,00
Â Â Â 4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 919Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 482,75
Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.794Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25,90
Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 193.084Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,95