Şüpheli ölümde soruşturma genişletiliyor

Ankara’da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), Uzman Dr. Özgür T.’nin (46) evinde ölü bulunmuştu. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında, savcı soruşturmanın genişletilmesi yönünde talepte bulundu. Savcı, Karaman’ın kanında bulunan ilaçlardan biri olan fentanil isimli ilacın etki hızı, süresi ve etkilerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, fentanil isimli ilacın etki hızı, süresi ve etkilerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına, aynı konuda Eczacılar Birliği’nden de görüş alınmasına hükmetti.