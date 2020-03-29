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29.03.2020 - 12:30 | | DHA

Şüpheli yakını kadınlar tartıştı! Polisten sosyal mesafe uyarısı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kadının yakınları, adliye önünde tartıştı. Polis, dip dibe olan kadınları, aralarında 1,5 metre mesafe bulunması uyarısında bulunarak uzaklaştırdı.

Şüpheli yakını kadınlar tartıştı! Polisten sosyal mesafe uyarısı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı ve Kumköy mahallelerinde corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelden toplam değeri 15 bin lira olan spiral, matkap, küçük spiral ve vana ile bir mağazadan 15 eşofman takımı ile 25 tişört çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Araştırmada hırsızlık olaylarının bir kamyonetle gelen 3 kadın tarafından yapıldığı tespit edildi. Plakası belirlenen kamyoneti Demirciler Mahallesi'nde park halinde bulan jandarma ekipleri, şüphelilerin G.K., Y.K., C.K. ile kendilerine yardım eden N.D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 4 kadın şüpheli, otelden ve mağazadan çaldıkları malzeme ve ürünleri teslim etti. Malzeme ve ürünler sahiplerine geri verildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye getirilirken, kucağında 1 yaşlarında çocuk olduğu görüldü. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CORONA VİRÜSE RAĞMEN DİP DİBE TARTIŞTILAR

Manavgat Adliyesi önünde bekleyen şüpheli yakınları arasında ise bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yetkililerin corona virüs uyarılarını hiçe sayan şüpheli yakınlarının, çok dar bir alanda yaptıkları münakaşa, polisler tarafından sona erdirildi. Polisler, corona virüs salgını nedeniyle aralarında 1,5 metre mesafe olması gerektiğini söyleyerek kadınları uzaklaştırdı. Şüpheli yakınları, bu sırada kendilerini görüntülemeye çalışan gazetecilere, virüsün kendilerini etkilemeyeceğini söyleyip, yerden taş alarak saldırı girişiminde bulundu.

 

 

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