Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı boyu kaç, ne iş yapıyor?

TV8 kanalının büyük ilgi gören yarışması Survivor yeni bölümü bu akşam ekrana geliyor. Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacıları, izleyici tarafından araştırılıyor. Özellikle oyuncu olan yarışmacıların hangi dizi - filmlerde oynadığı merak ediliyor. O isimlerden biri de Barış Murat Yağcı. Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Murat Yağcı biyografisi - dizileri...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.