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23.03.2020 - 00:11 |

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart) Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 24. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? (22 Mart) Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı bu akşam kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Mart 2020 tarihli Survivor 24. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından oldu ve bu isim Ceyhun Uzun oldu...

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