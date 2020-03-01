Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 10. yeni bölüm fragmanı!

Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam verilen kıyasıya mücadele sonrasında kazanan takım belli oldu. Survivor izleyicisi ise hangi takımın başarılı olduğunu merak ediyor. İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında patates ve yağ ödülünü kazanan takım...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020 - 9. bölümünde gerçekeleşen ödül oyunu sonucunda kazanan takım kişi başına 4 patates aldı. 10-7 skorla kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor2da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Peki nasıl bir oyun oynanacak? İşte Survivor 10. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR'DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu öncesi yarışmacılar avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı yarıştı. Ünlülerden Mert, Barış, Parviz, Sercan'a karşılık Ardahan, Cemal Can, Burak ve Ceyhun sahaya çıktı. Erkeklerde kazanan Ünlüler oldu. Avantaj oyununda kadınlarda ise Ünlülerden Elif, Derya, Aycan'a karşılık Meryem, Nisa ve Evrim parkurda karşı karşıya geldi. Bu hafta avantaj oyununu kadınlar bölümünde de kazanan ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor 2020'nin bu akşam 1. yeni bölümü ekrana gelecek. Kıyasıya mücadele edilecek dokunulmazlık oyununda adete nefesler kesilecek. Ünlüler - Gönüllüler takımları arasında oynanacak olan dokunulmazlık oyunu havuz parkurunda yaşanacak. Yayınlanan Survivor 10. yeni bölüm fragmanında hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımı tüm hırsını dile getiriyor. İşte Survivor 10. yeni bölüm fragmanı...