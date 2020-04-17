MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Sus işareti yapan hemşire'den sağlık çalışanlarına destek
ABONE OL
17.04.2020 - 11:56 | | AA

'Sus işareti yapan hemşire'den sağlık çalışanlarına destek

Hemşire kıyafetiyle verdiği 'sus' pozu hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca'dan da sağlık çalışanlarına destek geldi.

'Sus işareti yapan hemşire'den sağlık çalışanlarına destek

İstanbul'da 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinde görev alan sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyor. 44 yıl önce çekilen fotoğrafıyla tanınan eski model Dilek Tunca, herkese bu süreçte evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Sus işareti yapan hemşireden sağlık çalışanlarına destek

Corona virüs bunu da yaptırdı! Sultangazi'de boş arazide tıraşİstanbul Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından açıklanan Dornaz Alfa ilacı nedir? Dornaz Alfa ilacı corona virüs tedavisinde mi kullanılacak?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından açıklanan Dornaz Alfa ilacı nedir? Dornaz Alfa ilacı corona virüs tedavisinde mi kullanılacak?

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Patlayan televizyon evi yaktı

Patlayan televizyon evi yaktı

Sıradaki Haber