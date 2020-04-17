17.04.2020 - 11:56 | | AA
'Sus işareti yapan hemşire'den sağlık çalışanlarına destek
Hemşire kıyafetiyle verdiği 'sus' pozu hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca'dan da sağlık çalışanlarına destek geldi.
İstanbul'da 44 yıl önce hemşire kıyafetiyle "sus" pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinde görev alan sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyor. 44 yıl önce çekilen fotoğrafıyla tanınan eski model Dilek Tunca, herkese bu süreçte evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.