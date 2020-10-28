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28.10.2020 - 12:48 | | DHA

Sütyenin içinden çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan N.N.'nin uyuşturucu satışında kullanılan hassas teraziyi sütyenin içine sakladığı ortaya çıktı.

Sütyenin içinden çıktı!

Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam edildi. Çalışmalar sırasında pazartesi günü polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan N.N. adlının kadının üzerinde yapılan detaylı aramada 4,41 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve sütyeninin içine sakladığı hassas terazi ele geçirildi

Olayla ilgili yakalanan diğer şüpheli polis merkezinden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan N.N. dün 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan N.N., çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

 

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