Tablet Bilgisayar başvurusu yap | Tablet bilgisayar yardımı kimlere yapılır, başvuru formu var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencileri ilgilendiren paylaşım yaptı. Koronavirüs salgını döneminde uzaktan eğitim görmek zorunda kalan öğrencilere tablet bilgisayar yardımı yapılacağını vurguladı. İhtiyacı olan öğrenciler ise tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, tablet bilgisayar yardımı kimlere yapılır başvuru formu var mı sorularını yöneldi. İşte Bakan'ın paylaşımı...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK DUYURDU

"Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Onun bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, emekli veren herkese teşekkürler ..."

TABLET BİLGİSAYAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini bildirmişti.