Tahliyeye tepki

Genç kadının yattığı yatağın yanında anestezi ilaçları vardı. Tutuklanan Dr. Özgür Tarhan hakkında ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın dün görülen 5’inci duruşmasına sanık Tarhan, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Karaman’ın annesi Feride Karaman salonda bulundu. Mahkeme, Tarhan’ın “delilleri karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle” tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Feride Karaman tahliye kararı üzerine baygınlık geçirdi.



Adli tıp raporu



Adli tıp raporunda Ayşe Karaman’ın ölümünün, “anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana geldiği”, bu ilacın kimin tarafından maktuleye verildiğinin ise anlaşılamadığı belirtilmişti. Raporda, “Propofolun kimin tarafından uygulandığının adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur” denilmişti.



Anne: Adalet istiyorum



Ayşe Karaman’ın annesi Feride Karaman: “Benim kızım, evli bu adamın hangi maksatla tuttuğu belli bekar evinde ölü bulundu. Kızımın ona ihtiyacı yoktu. Bu adam kızıma bir büyük olarak yakınlık gösterip, zamanla anestezi ilaçlarına bağımlı yaptı. Kızıma bu şekilde sahip olmak istedi. Ama saplantılı aşkına karşılık bulamayıp, kızımın erkek arkadaşını da evimizin balkonunda görünce bu kıskançlık cinayetini işledi. Mahkeme araştırılmasını istediğimiz konuları araştırmıyor. Onun tutuksuz yargılanması benim felaketim. Adalet istiyorum.”



Avukat: İtiraz edeceğiz



Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi: “Cinayet şüphesiyle yargılanan sanığın tutuksuz yargılanması, adli kontrole dahi alınmaksızın salıverilmesi hukuken bir garabettir. Koronavirüs nedeniyle duruşmaların seyircisiz yapıldığı ortamda verilen bu tahliye kararı; bizde adeta bu durumun fırsat bilinerek sanığın tahliye edildiği algısını oluşturmuştur. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı vicdanları yaralayıcı niteliktedir. Tahliye kararına itiraz edeceğiz.”